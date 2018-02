Gemeente hoopt op aanbesteding Scholenproject Kaart in 2019 06 februari 2018

02u58 0 Brasschaat Het Project Scholen Kaart gaat een volgende fase in. Tegen mei van dit jaar moeten de vijf overgebleven kandidaten met voorstellen komen.

Het Scholeproject Kaart is een groot project van de gemeente, de Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Noord-Kempen en Donchestichting Kempen. "Wij willen op de site van de gemeenteschool Gilo de Kaart, Giko Kaart, vrije basisschool De Vlinder en zaal Berkenhof een project realiseren met scholen- én woningbouw", zegt schepen van Onderwijs Sophie De Roeck. "We willen ook dat het project breed gedragen wordt door de buurt. Daarom wordt er rekening gehouden met de suggesties van Kaarts Potentieel, Hoge Akkersbloei en de parochie." Schepen Dirk de Kort vult aan. "Het gaat om een pilootproject. We willen onze groene ruimte zoveel mogelijk groen houden, maar tegelijkertijd is er ook veel vraag voor woningen in Brasschaat. Een oplossing is dan om woningen en scholen te combineren het wonen boven de school in Mariaburg. We verwelkomen ook innovatieve woonvormen in dit project. Tegen mei moeten nu voorstellen van de vijf kandidaten ingediend worden. Daarna zullen die door een jury beoordeeld worden op basis van het financiële plaatje, de scholenbouw en pedagogie, de stedenbouwkundige en architecturale visie, de aandacht voor publieke ruimte, groen en natuur, mobiliteit en de brede school en de duurzaamheid en technieken." In 2019 hoopt de gemeente het project te kunnen gunnen. (VTT)