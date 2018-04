Gemeente heeft plan om wateroverlast te beperken 05 april 2018

02u37 0 Brasschaat Brasschaat heeft als één van de eerste Vlaamse gemeentes een globaal hemelwaterplan. Het document is een leidraad om in de toekomst wateroverlast zo veel mogelijk te vermijden.

In september 1998 liepen in Brasschaat hele wijken onder water en sindsdien staat die problematiek hoog op de politieke agenda. "In de loop der jaren is er al veel gebeurd om onze waterhuishouding te verbeteren", zegt bevoegd schepen Dirk de Kort (CD&V). "Denk maar aan het aanleggen van bufferbekkens en gescheiden rioleringen. De laatste jaren hebben we geen serieuze problemen gekend, maar we blijven attent."





Daarom werd samen met drinkwatermaatschappij Pidpa een hemelwaterplan opgesteld, dat als leidraad moet dienen voor toekomstige ingrepen. In het plan zijn onder andere enkele prioriteitszones afgebakend. De meest watergevoelige gebieden zijn de buurt van het militaire domein in Maria-ter-Heide, de omgeving Kaartse Beek, de Kapelsesteenweg en zijstraten en de Bredabaan. Op de Bredabaan wordt trouwens in mei begonnen met de aanleg van een gescheden riolering.





"We merken dat zulke werken niet altijd op gejuich worden onthaald, maar achteraf vaart iedereen er wel bij. Als wij overstromingsgevoelige gebieden aanpakken, moeten de bewoners een lagere verzekeringspremie betalen. Mensen kunnen daarvoor een attest krijgen op het gemeentehuis", besluit de Kort. (KDC)