Gemeente heeft ‘overschotje’ van 5.000 ton compost Toon Verheijen

24 januari 2019

18u11 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat zit met een probleem. Op het recyclagepark aan de Ploegsebaan stapelt de compost zich op. Op dit moment al ruim 5.000 ton. Te veel o gratis weg te geven. De gemeente bekijkt nu hoe in de toekomst het probleem kan vermeden worden. Ondertussen is er een akkoord met heel wat landbouwers die de compost komen ophalen.

Personeelsleden van Aralea verwerken al jaren GFT-afval tot compost, maar er is nu te weinig plaats om het afval te stockeren. De oudste batch is van oktober 2017. Er is momenteel geen plaats om te verhakselen of om te lossen. Tot hiertoe kon de compost hoger worden opgeslagen, maar zelfs dat is niet meer mogelijk. Het verwerkingsproces komt hierdoor onder druk en de afvalwagens kunnen niet storten. “Wij hebben nu wel tijdelijk een oplossing gevonden door een akkoord met landbouwers en particulieren die de compost komen halen”, vertelt schepen Myriam Van Honste (Open Vld). “Op die manier vermijden we toch een extra kost want anders zou Igean het GFT moeten storten bij de Dranco-installatie in Brecht en dat kost 87,5 euro per ton. Dat zou neerkomen op een meerkost van 4.000 euro per ophaaldag.”

De gemeente doet nu een bevraging om in de toekomst dergelijke overschotten te vermijden en wil een verwerker aanstellen.