Gemeente gaat vredesboom planten 03 september 2018

Op initiatief van oppositieraadslid Rudi Pauwels (Brasschaat 2012) gaat ook Brasschaat een vredesboom planten op 11 november. Het idee werd in 2017 gelanceerd door het Agentschap Natuur en Bos om zo het einde van WOI te herdenken. "In totaal hadden al 231 besturen toegezegd, maar onze gemeente ontbrak", zegt Pauwels. "Ik ben blij dat de meerderheid mee is gegaan in ons voorstel om het ook te doen." Om het aspect vrede nog enige symboliek mee te geven, stelde Pauwels nog voor dat alle fractieleiders gezamenlijk de schop in de grond zouden steken bij het planten van de boom. (VTT)