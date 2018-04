Gele Flamingo neemt steile vlucht BABY- EN PEUTERWEBSHOP VERSTUURT 4.000 PAKJES PER MAAND TOON VERHEIJEN

28 april 2018

02u48 0 Brasschaat De Gele Flamingo barst uit zijn voegen. Vijf jaar geleden startte Sophie Claes de webshop voor baby- en peuterspullen met 1.200 euro startkapitaal. Nu werken er zes mensen, is er een magazijn van 1.000 m2 en worden per maand tot 4.000 pakjes verstuurd of opgehaald.

Vijf jaar geleden had Sophie Claes een kindje van tien maanden en kocht ze geregeld wat online omdat ze haar 'goesting' niet meteen vond in de winkels in de buurt. Toen ze merkte dat de spullen voornamelijk van buitenlandse webshops kwamen, dacht ze: laten we het zelf eens proberen. "Ik ben klein begonnen, gewoon thuis uit de zetel met een startbudget van 1.200 euro", lacht Sophie. "De eerste stock bestond uit wat tutjes, slabbetjes en andere kleine spullen. Uiteindelijk heb ik dat twee jaar volgehouden in combinatie met mijn gewone job, maar dat was niet langer doenbaar. En dat terwijl ik eerst nog tegen een vriendin zei: als ik hier ooit een loon wil van overhouden dan zal ik nog veel tuttekes moeten verkopen (lacht). In ons magazijn van 400 vierkante meter stonden ook amper een paar rekken."





Die vele 'tuttekes' werden er heel veel, want nu werken er zes mensen voor De Gele Flamingo. Maandelijks gaan er zo'n 4.000 pakjes de deur uit. Het magazijn van vierhonderd vierkante meter is er nu eentje van duizend vierkante meter geworden. Er is ook een showroom. Voor baby's, peuters en kleuters tot ongeveer vijf jaar verkopen ze alles. Recent investeerde Sophie nog een flinke duit in de ontwikkeling van een unieke geboortelijstapp.





"Ik ben nog altijd het meest trots op het feit dat ik begonnen ben met die 1.200 euro en nooit iets ben moeten gaan lenen. We hebben altijd alles stapje per stapje gedaan."





Nieuwe app

Van de 4.000 pakjes wordt bijna 99 procent opgestuurd. "Maar toch komen er ook nog altijd een beperkt aantal mensen zelf hun pakje ophalen.Maar inderdaad, heel veel van onze klanten zien we niet. Zeker ook niet met onze nieuwe app, maar daar horen we alleen maar positieve commentaren op. Je kan alles zelf regelen wanneer je maar wil. Sinds die app hebben we ook een pak meer geboortelijsten. Het beloven dus nog drukke dagen te worden als die kindjes allemaal geboren worden want dan gaan we nogal pakjes moeten versturen (lacht)."





Heropening

Dit weekend plannen de dames een "Grand Re-Opening Shopping event" ter ere van de uitbreiding van het magazijn. Iedereen is welkom voor een hapje, een drankje en uiteraard ook voor het shoppen. De Gele Flamingo is gevestigd op de Campus Coppens in de Ruitereschool 14.