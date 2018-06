Gekneld na botsing op Bredabaan 20 juni 2018

Twee auto's zijn gisteren in de late namiddag gebotst op de Bredabaan tussen de Zwaantjeslei en de Voshollei in Brasschaat. Een van de bestuurders zat gekneld en moest door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd worden. De rijbaan was eventjes helemaal versperd. De bevrijde persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)