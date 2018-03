Geef je ogen de kost op FotoForum GEVESTIGDE WAARDEN EN JONG TALENT STELLEN TENTOON OP 9 LOCATIES TOON VERHEIJEN

10 maart 2018

02u31 0 Brasschaat Het tweejaarlijkse kunstproject FotoForum Brasschaat dompelt bezoekers vanaf vandaag onder in de wereld van de fotografie. Gevestigde waarden en jong talent tonen er hun kunnen. Zo worden in het centrum 40 winkeletalages getooid met een sprekend beeld. In het Gunfiremuseum word je dan weer teruggekatapulteerd naar 100 jaar geleden, aan het IJzerfront.

De Sint-Jozefkapel, het Gunfiremuseum, een veertigtal winkels in Brasschaat en Maria-ter-Heide, de Ruiterhal. Wie van fotografie houdt, moet afzakken naar Brasschaat voor de tweede editie van Foto Forum. Initiatiefnemers Bernard Castelein en Lutgard Heyvaerts willen met hun evenement ook jonge fotografen een kans geven. "De oproep die we vorig jaar deden was een succes", klinkt het bij de twee.





Ruiterhal

"163 kandidaten stuurden meer dan 2.000 foto's in. Het was voor de jury een hele opdracht om er daar tien uit te kiezen. De uitverkorenen krijgen van ons een forum in de Ruiterhal."





De 10 laureaten van FotoForum Talent 2018 zijn: Jeroen Janssens, Simon Lenskens, Mira Verstraeten, Sjoerd Houben en Viktor Van Hoof in de leeftijdscategorie jonger dan 30 jaar; Miranda Schmitz, Koen Schrije, Pauline Niks, Alexey Shlyk en Evelien Gysen in de categorie vanaf 30 jaar.





40 etalages

Maar FotoForum Brasschaat is meer dan alleen de expo van de jonge talenten. In totaal zijn er negen tentoonstellingen op verschillende locaties. Zo palmen gastfotografen Nick Hannes en Veronika Pot palmen respectievelijk Galerie Van den Weyngaert (Antverpia) en de Sint-Jozefskapel in voor een solotentoonstelling. Ook de middenstand van Brasschaat doet mee, want in totaal zullen in niet minder dan veertig etalages in Brasschaat en Maria-ter-Heide foto's getoond worden. In elke etalage gaat het om één groot beeld. "Die zijn genomen door zestien fotografen die net afgestudeerd zijn aan de Academie Noord in Brasschaat", zegt Lutgarde Heyvaerts. "Je kan de tocht langs de veertig winkels te voet of met de fiets doen."





Een van de meest in het oogspringende expo's is die aan het Gunfiremuseum. Daar wordt een fotocollectie getoond van legerarts Henri Mau. Die maakte honderd jaar geleden bijzondere beelden van het leven in en achter de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. "We hebben een selectie gemaakt uit die beelden en maken daarmee een unieke buitententoonstelling op de site van het Gunfire Museum", zeggen de twee initiatiefnemers.





De originele foto's van Henri Mau zijn al sinds 2008 in handen van In Flanders Fields Museum in Ieper.





Meer info op





www.fotoforumbrasschaat.be