Frustratie over afschaffen buurtbabbels 10 april 2018

02u36 0

Oppositiepartij Brasschaat 2012 is verontwaardigd dat de gemeente dit jaar geen wijkbabbels organiseert. "Op de gemeenteraad van februari 2017 vroegen we al informatie over het afschaffen van de wijkbabbels", zegt Steven Broos. "De burgemeester Koen Verberck én schepen van communicatie Luc Sevenhans (beiden N-VA) ontkenden in alle toonaarden. Integendeel, er werd zelfs gesteld dat in 2018 alle wijkbabbels zouden plaats vinden vóór juni 2018 om uit het vaarwater van de gemeenteraadsverkiezingen te blijven. Nu zijn we meer dan een jaar verder en wat blijkt: de wijkbabbels zullen niet plaatsvinden in 2018. Brasschaat 2012 is verontwaardigd dat er in plaats daarvan twee infomarkten doorgaan. De 2 meerderheidspartijen (N-VA en CD&V) doen wel alle moeite van de wereld om naar de wijken te trekken om kiezers te winnen, maar aan de andere kant de communicatie met de burger via de wijkbabbels afschaffen. Conclusie: kijk naar mijn woorden maar niet naar mijn beleidsdaden. Met deze beslissing wordt een beleidspunt van de coalitie van 2000-2006 afgeschaft. SP.a, Groen, Spirit (het huidige Brasschaat 2012) en CD&V beslisten toen om naar de wijken te gaan zodat er meer persoonlijk contact met de burger is." (VTT)