Fietspad N117 wordt heraangelegd 04 april 2018

Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf 9 april het fietspad langs de Sint-Jobsesteenweg (N117) in Brasschaat vernieuwen. Tussen de rotonde met de Brechtsebaan en Mikhof wordt het betonnen fietspad langs beide kanten van de weg vervangen door een fietspad in asfalt. Daar waar mogelijk wordt het fietspad ook verbreed tot 1,75 meter. De ingrepen moeten het veiliger en comfortabeler maken voor de fietser. De werkzaamheden zullen drie weken in beslag nemen. Tijdens de werken geldt er op de Sint-Jobsesteenweg eenrichtingsverkeer in de richting van Sint-Job. Het verkeer dat uit de andere richting komt en naar Brasschaat wil, moet tijdelijk een omleiding volgen via de Schotensteenweg, de Kapelstraat en de Brasschaatbaan/ Brechtsebaan. (KDC)