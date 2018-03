Expo van natuurfotografen 12 maart 2018

De Bond voor Verantwoorde Natuurfotografie organiseert nog tot 25 maart een fototentoonstelling in de zalen Born en Thijs en theater Hemelhoeve aan de Azalealaan. Het thema van de getoonde beelden is 'All is part of a bigger picture'. De tentoonstelling is te bezichtigen op vrijdag van 14 tot 18 uur en in het weekend van 10 tot 18 uur. Op vrijdag 16 maart is er een nocturne van 14 tot 22 uur.





De tweede tentoonstelling die BVNF organiseert, vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 april. Dit is een gloednieuwe tentoonstelling met 89 beelden van de leden van BVNF. (VTT)