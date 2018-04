Expo over natuurfotografie 13 april 2018

De Bond Verantwoorde Natuurfotografie organiseert dit weekend een tentoonstelling in het CC van Brasschaat. Er worden in totaal 89 beelden getoond uit verschillende takken van de natuurfotografie. De expo vindt plaats in de zalen Born en Thijs en Theater Hemelhoeve op zaterdag van 12 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. (VTT)