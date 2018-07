Ellen Somers nieuw gemeenteraadslid voor CD&V 19 juli 2018

Raadslid Vincent De Somer verlaat de gemeenteraad. Gedurende meer dan twee jaar was de jonge advocaat fractieleider voor CD&V. Hij zal vervangen worden door Ellen Somers. Zij zal haar eed afleggen in de eerstvolgende gemeenteraad van 27 augustus. Ellen zit mee in het Roefelcomité en wil zich als kandidaat bij de aankomende verkiezingen inzetten voor zorg en onderwijs. Somers is tewerkgesteld als life-coach en heeft haar eigen praktijk te Brasschaat. Lutgart Smekens wordt de nieuwe fractieleider voor CD&V. Zij is al negen jaar gemeenteraadslid en volgt in hoofdzaak de thema's lokale economie en cultuur op in de gemeenteraad.





(VTT)