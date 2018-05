Eerste wielerwedstrijd voor G-sporters OOK WERELDKAMPIOEN RACET MEE TEN VOORDELE VAN VZW ROTONDE TOON VERHEIJEN

23 mei 2018

02u47 0 Brasschaat De vzw Rotonde, die mensen met een beperking ondersteunt, krijgt dit weekend voor de allereerste keer een eigen wielerwedstrijd voor G-sporters. Pascal Devers van café Belle Vue zet zijn schouders eronder. En de eerste editie lokt meteen de wereldkampioen én de laatste winnaar van de wereldbeker.

Twee jaar geleden kwam Pascal Devers eerder toevallig Bjorn Frederiksson tegen. De jongen heeft een hersenaandoening, maar wilde gaan fietsen. "Ik heb hem toen eigenlijk uitgedaagd", lacht Pascal. "Ik vond het knap wat hij wilde doen. Ik beloofde hem een eigen wedstrijd als hij in zijn eerste koers bij de eerste drie zou eindigen. Hij deed het nog ook, dus belofte maakt schuld. Ik kon dus niet anders dan de koers organiseren (lacht)."





Recreatief

Vorig jaar bleef het bij een recreatief ritje in Maria-ter-Heide, maar dit jaar worden de sportieve registers opengetrokken voor de G-sporters en worden er ook wedstrijden gereden voor het Open Vlaams Kampioenschap. "Nu al hebben de wereldkampioen Lars De Jong en de wereldbekerhouder Kris Bosmans toegezegd en ingeschreven", vertelt Pascal. "Daar zijn we fier op. De bedoeling is om deze wedstrijd nu elk jaar te gaan organiseren. Het ultieme doel is er een echte klassieker of er een wereldbekerwedstrijd van te maken. Dat zou het helemaal afmaken."





Het parcours van zondag is twee kilometer lang en gaat onder meer over de Bredabaan, de lange rotonde van de Diksmuidelaan en de Bierwertslei. Eerst wordt de start gegeven voor het Pidpa G-Criterium. Aansluitend worden dan de twee wedstrijden voor het Vlaams Kampioenschap gereden. "We hebben nu al een tachtigtal inschrijvingen en dat is al mooi. Op de dag zelf kan er ook nog altijd ingeschreven worden."





De opbrengst van de hele dag gaat naar vzw Rotonde. De vzw is sinds 1974 actief en biedt biedt woon-, dag- en individuele ondersteuning aan personen met een beperking in Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Antwerpen en Schoten. "We gaan die dag ook een pannenkoekenslag organiseren ten voordele van de Rotonde", vertelt Pascal. "Paul Dedroog en Alfons Lowie zijn daar de drijvende krachten. Zij gaan een poging doen om in het Guiness Book of Wolrd Records te komen met de hoogste stapel pannenkoeken. Dat record staat nu op 1 meter, 1 centimeter en 8 millimeter en staat op naam van een Engelse kok. Dat moeten we dus beter kunnen doen."