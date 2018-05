Eerste Burendag meteen schot in de roos 07 mei 2018

De eerste editie van Burendag was meteen een voltreffer. Vijf Brasschaatse wijken deden mee: Kampelaar, Hoogbos, Magdalenalei, Koningsakker en Helena Thyslei. Het doel van deze dag is mensen nog meer met elkaar in contact te brengen.





Het evenement moet een jaarlijks gebeuren worden waarbij organisaties, verenigingen en Brasschatenaren zelf activiteiten organiseren. Zo opende Buurthuis op Maat de deuren. Dat is een project waarbij een huis omgebouwd werd tot een buurthuis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen hun vrije tijd kunnen invullen. In het huis worden allerlei gezelschapspelen aangeboden en zullen er op regelmatige basis experts lezingen geven over allerhande onderwerpen. Waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA) moedigt dit soort initiatieven sterk aan. "Vanuit het gemeentebestuur hebben we al verschillende initiatieven genomen om mensen opnieuw met elkaar in contact te brengen. We merkten dat daar nood aan was. Wanneer mensen elkaar leren kennen ontstaat er ook meer sociale controle en wordt het veiligheidsgevoel aangewakkerd." (ADA)