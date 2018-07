Eerste brocantemarkt in tuin kasteel Withof VANAF ZONDAG ELKE MAAND TOPANTIEK EN -VINTAGE TOON VERHEIJEN

26 juli 2018

02u49 0 Brasschaat Komende zondag vindt in de weelderige tuin van kasteel Withof voor het eerst een brocantemarkt plaats. Organisator is Philip Wauters, die er de succesvolle zomerbar uitbaat. Leuk extraatje zondag: enkele exclusieve oldtimers, die ook te koop zijn.

De pop-up zomerbar in het kasteel Withof draait op volle toeren, maar om het publiek nog meer naar het in 1902 gebouwde kasteel te lokken start Philip Wauters zondag met een brocantemarkt. "Geen veredelde rommelmarkt, maar rijkelijk gedecoreerde kramen waarbij de brocanteurs hun brocante, antiek en vintagespullen aanbieden", vertelt Wauters. "Dat komt hier perfect tot zijn recht. We hebben een twintigtal verkopers kunnen strikken. Eén handelaar verkoopt zelfs enkele exclusieve oldtimers." Iedereen kan ook deelnemen aan een brunch of een picknick.





Gemeentepark

De brocante zal niet eenmalig zijn. "We gaan eind augustus en eind september, vlak voor het afsluiten van de zomerbar, nog een editie organiseren", zegt Wauters. "Daarna is het de bedoeling dat we verder gaan in de dreven van het Gemeentepark. Die lenen zich daar ook perfect toe en je stoort er niemand. Ook tijdens Brasschaat Winderdorp willen we het evenement organiseren. Dat past ook weer helemaal in de sfeer. We willen er op termijn ook nog kunstenaars bij betrekken van de academie."





Huwelijksverjaardagen





Los van de brocantemarkt wil Wauters eind september nog uitpakken met een uniek evenement. "Vooral in de jaren 70 en 80 zijn er veel koppels getrouwd in het kasteel", zegt Philippe. "Daarom willen we, nu het kasteel na zes jaar weer in gebruik is, alle koppels die ooit getrouwd zijn en nog altijd getrouwd, zijn uitnodigen voor een drink op onze kosten. De ultieme droom is om tientallen of misschien honderden koppels samen op de foto te kunnen zetten, al dan niet in trouwkledij van toen. Ze mogen ook hun trouwboek meebrengen, want daar zitten ongetwijfeld nog mooie foto's van toen tussen." Pop-up Withof pakt de komende weken nog uit met nieuwe evenementen. Alle info is terug te vinden op Nieuwithof.be.





WK 2022

Wauters kijkt overigens ook al uit naar het WK Voetbal in 2022 in Qatar. Dat wordt dan voor het eerst in de winter georganiseerd en dat valt net in de periode van het Winterdorp. "Als wij er dan nog zijn én de Rode Duivels doen mee, dan wordt dat een knaledtie", glundert hij.