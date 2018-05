E-bikes koop je in deze pop-up 17 mei 2018

Aan de Bredabaan 120 in Brasschaat opent vandaag een nieuwe pop-up winkel. Velodome onder stoom is een zaak waar de elektrische fiets centraal staat. Het gaat om een tijdelijk initiatief van de Antwerpse e-bikehandel Velodome.





Het filiaal in Brasschaat zal open blijven tot eind augustus. (KDC)