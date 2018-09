Drie specialisten bundelen krachten tegen rugpijn 06 september 2018

Onlangs ging aan de Kapelse Steenweg 272 in Brasschaat Praktijk Noord open. Het gaat om een gezamenlijke praktijk van chiropractor Michel Moyson, acupuncturiste Coralie Braet en personal trainer Wout Wilssens. "Door samen te werken kunnen we onze patiënten beter helpen."





Michel Moyson heeft al lang een praktijk in Antwerpen, maar door de verkeersproblematiek haakten verschillende van zijn patiënten uit de noordrand af. Daarop besloot de chiropractor om ook in Brasschaat een uitvalsbasis op te richten. Coralie Braet en Wout Wilssens werden ineens bij die plannen betrokken.





"We hebben samen een multidisciplinair centrum en we versterken mekaar", legt Michel Moyson uit. "Mensen die bij ons komen met fysieke en motorische kwaaltjes kunnen een beroep doen op de expertise van ons drie."





Naast behandeling zet Praktijk Noord ook fel in op preventie. In de bijhorende gymzaal kunnen mensen zich bijvoorbeeld onder begeleiding klaar stomen voor een sportief evenement of op een verantwoorde wijze aan hun gewicht werken. Twee avonden in de week is er een zogenaamd 'bootcamp' voor groepen. Bij mooi weer vinden die trainingen buiten plaats, in de bijhorende tuin. De officiële opening van Praktijk Noord is nu vrijdag vanaf 17 uur. Geïnteresseerden zijn welkom. (KDC)