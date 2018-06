Drie maanden verscherpte alcoholcontroles 08 juni 2018

De politiezone Brasschaat gaat vanaf vandaag verscherpte alcoholcontroles uitvoeren in het kader van de BOB-zomercampagne. Wie een BBQ organiseert, naar de wedstrijden van de Rode Duivels of andere ploegen gaat kijken, naar de festivals trekt of gewoon een terrasje gaat doen en dat wel met de wagen doet is dus gewaarschuwd. De verscherpte controles duren tot begin september. (VTT)