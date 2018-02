Drie broers kandidaat op drie lijsten OUDERS STAAN VOOR MOEILIJKE KEUZE BIJ VERKIEZINGEN KRISTOF DE CNODDER

02 februari 2018

02u55 0 Brasschaat Drie broers die opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen en dan nog alle drie op een andere lijst: Bob Geysen (CD&V Brasschaat), Luc Geysen (PVDA Brasschaat) en Kris Geysen (N-VA Brecht) zorgen samen voor een primeur in onze provincie. "De regel is dat we op familiefeesten niet over politiek praten. En al zeker niet in de late uurtjes."

Het uit Brasschaat stammende gezin Geysen telt zeven kinderen. Drie daarvan zijn politiek actief en zullen in oktober op een (andere) lijst staan. De 53-jarige Kris Geysen is de meest ervaren politicus van de drie. Tussen 1994 en 2003 was hij voor de toenmalige CVP-schepen in Brasschaat. Inmiddels verhuisde hij naar Sint-Job (Brecht) én stapte hij over naar de N-VA. "In 2012 ben ik in Brecht verkozen als gemeenteraadslid én ook als provincieraadslid", vertelt Kris. "Ook nu stel ik me weer kandidaat op beide niveaus. Door op te komen voor de provincie kan mijn familie in Brasschaat toch op mij stemmen (lacht)." Voor de provincie staat de familie Geysen dus niet voor een hartverscheurende keuze. Op gemeentelijk vlak wordt het moeilijker kiezen. Bob (63) staat in Brasschaat namelijk op de lijst bij CD&V, terwijl Luc (62) een plaats heeft bij PVDA.





Echte ambities

"Heel lang geleden stond ik al eens op de lijst bij een lokale partij, maar dat was toen eigenlijk om de hoop te vergroten", legt Bob uit. "Nu start ik voor het eerst met echte ambities. Als voorzitter van voetbalclub Driehoek ken ik vrij veel mensen en kwam ik regelmatig met de gemeente in contact. Vooral met oud-burgemeester en huidig schepen Dirk de Kort bouwde ik een goede band op. Toen hij me vroeg voor zijn CD&V hapte ik toe. Over twee jaar ga ik met pensioen en dan leek de politiek mij een zinvolle invulling van mijn vrije tijd."





Luc Geysen 'debuteert' straks op zijn beurt bij de PVDA. "Ik ben al lang links geëngageerd - ik ben bijvoorbeeld ook vakbondsafgevaardigde - maar nu stel ik me voor het eerst verkiesbaar", zegt Luc. "Met PVDA mikken we op minstens één zetel." Bob en Luc mogen volgens de wetgeving hoe dan ook niet samen zetelen. En geldig stemmen op de twee tegelijk kan dus evenmin. Dé hamvraag is nu voor wie ma en pa Geysen gaan kiezen.





Familiefeestjes

"Onze vader is er niet zo goed aan toe en zal normaal niet gaan stemmen. Moeder had altijd een voorkeur voor de christendemocraten, maar ze moet niet zeggen voor wie ze stemt. We laten haar en ook de andere familieleden maar rustig doen", zeggen Bob en Luc.





In het ouderlijke huis is politiek sowieso een thema dat bewust wordt gemeden. "In principe is de regel dat we van familiefeestjes geen politieke debatten maken", knipoogt Kris Geysen. "Zeker in de late uurtjes, met een paar pintjes te veel op is dat geen goed idee", besluit broer Bob al lachend.