Dorpsdag Brasschaat mikt op 35.000 bezoekers 28 augustus 2018

Brasschaat

De Dorpsdag van Brasschaat trekt jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers. Dit jaar nemen zo'n 273 standhouders deel aan de festiviteiten. Het thema dit jaar is zwart en wit. "Vele standhouders doen mee aan het thema en dingen zo mee om verkozen te worden tot mooiste stand van de dorpsdag", zegt voorzitter van het dorpsdagcomité Niels de Kort. "Dit jaar doen er zo 122 mee. We zijn echt benieuwd naar de originaliteit van de standhouders. Uiteraard is er ook heel wat randanimatie voorzien zoals een openingsstoet." Het aantal standhouders is gelimiteerd. "We nemen enkel de Bredabaan in het centrum. We zitten overvol; elk jaar opnieuw moeten we helaas standhouders weigeren."





Er zijn ook verscheidene dorpen op de Dorpsdag: sportdorp, milieudorp, werelddorp, kunstenaarsdorp en een jeugddorp. "Het jeugddorp wordt dit jaar iets groter aangepakt. Voor de kleine kinderen zijn er activiteiten bij de standen van de jeugdverenigingen. Voor de iets oudere jeugd wordt er een festival georganiseerd met verschillende dj's", zegt Babs De Vocht van de jeugdraad.





De organisatie roept ook op om zondag zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er worden in totaal 3.000 fietsstallingen voorzien.





