Dirk de Kort doet opnieuw gooi naar burgemeesterssjerp 02u59 0 Laenen Dirk de Kort trekt op 14 oktober de lijst van CD&V voor de gemeenteraad. Brasschaat CD&V-schepen Dirk de Kort gaat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober van dit jaar de lijst trekken van zijn partij. Het boegbeeld van de lokale christen-democraten was eerder al eens burgemeester en wil dat graag opnieuw worden.

Een van de nieuwkomers op de lijst van CD&V is Bob Geysen, voorzitter van voetbalclub Driehoek. CD&V zal dit najaar opnieuw de strijd moeten aangaan met N-VA. In 2006 kwamen beide partijen in een kartel op en behaalde Dirk de Kort als lijsttrekker meer dan 4.000 voorkeursstemmen tegenover iets meer dan 500 voor Jan Jambon als tweede op de kartellijst. In 2012 gingen beide partijen apart naar de kiezer. Jan Jambon haalde met meer dan 5.000 stemmen een monsterscore. Dirk de Kort moest toen wat inboeten, maar behaalde nog wel bijna 4.000 stemmen.





N-VA zou later deze week bekendmaken wie de lijst gaat trekken. De kans is groot dat het vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zal worden en niet waarnemend burgemeester Koen Verberck. (VTT)