Dirk de Kort (CD&V) zoekt originele ideeën om file te vermijden

26 januari 2019

Voormalig schepen en Vlaams parlementslid Dirk de Kort roept iedereen op om ideeën te bedenken om de dagelijkse files tegen te gaan. Dirk de Kort, die ook in de commissie mobiliteit zetelt, wil de beste ideeën uitwerken en meenemen naar de verkiezingen. “In 2018 stonden we 925.000 uur in de file”, aldus de Kort. “Files brengen heel wat ergernis met zich mee en hebben een negatieve weerslag op onze economie, onze levenskwaliteit en onze gezondheid. In Brasschaat hebben we de voorbije jaren heel wat proberen te realiseren rond vlottere, duurzame en veilige mobiliteit met deelauto’s en deelfietsen, met de buurtbus, het mobipunt. Wij roepen nu iedereen op zijn of haar ideeën aan ons te bezorgen. Alle voorstellen verzamelen we op de website www.cdenv.be/fileidee. De beste ideeën die naar boven komen, zetten wij in de kijker en nemen wij mee naar de verkiezingen.”