Directieteam OLO baat mee Pure Pauze uit Ben Conaerts

16 december 2018

10u26 0 Brasschaat Het personeel van het inclusieve restaurant Pure Pauze kreeg zaterdag versterking van het directieteam van de vzw OLO. De opbrengst zal integraal gebruikt worden voor de aankoop van een rolstoelfiets.

Voor acht mensen van het directieteam van de vzw OLO was het vandaag een bijzondere werkdag. Zij gingen één dag meedraaien in het inclusieve restaurant Pure Pauze, een eethuis waar mensen met én zonder beperking samenwerken. Samen met het personeel gingen de leden van het directieteam aan de slag. Terwijl de ene de afwas moest doen, stond de andere achter de bar. Voor de gelegenheid werd ook nog eens een verwarmde buitenbar geopend. Gevolg: het volk stroomde toe en het was meer dan eens over de koppen lopen.

“Het is best leuk om eens iets anders te doen dan vergaderen”, glimlacht Ingrid Martens, directeur Dagondersteuning van OLO, die plaats had genomen achter de buitenbar. “De cliënten hebben ons goed voorbereid en de nodige instructies gegeven. Het is soms wel heel druk geweest, maar dat is alleen maar goed. De opbrengst van vandaag zal namelijk gebruikt worden bij de aankoop van een rolstoelfiets voor onze dagbesteding. Als je weet dat zo’n fiets al snel 5.000 à 6.000 euro kost, kunnen we elke financiële steun gebruiken.”