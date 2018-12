Directeurs OLO vzw baten één dag Pure Pauze uit Toon Verheijen

18u30 0 Brasschaat De directeurs van OLO vzw gaan op zaterdag 15 december een uitdaging aan voor de Warmste Week. Ze nemen voor één dag de uitbating over van het inclusief eethuis Pure Pauze aan de Frilinglei.

De mensen met een beperking die werken in het eethuis Pure Pauze trokken met de uitdaging naar de directie van OLO vzw die het eethuis beheert. Hun oproep viel niet in dovemans oren, want de directie ging meteen akkoord. Op zaterdag 15 december zullen de directeurs van OLO vzw – samen met cliënten - één dag Pure Pauze openhouden.

Vanaf 10 uur gaan ze aan de slag: achter de toog, in de keuken, in de zaal en aan de afwas. Om 12 uur openen ze dan ook nog eens een verwarmde buitenbar op het terras. “We hopen alvast dat het een erg drukke service wordt”, zegt communicatieverantwoordelijke Annemie Vandeputte. “Binnen kan je genieten van een ontbijt, een lunch, een koffie, dessertje. In de buitenbar voorzien we glühwein, een soep, een klein hapje of drankj Voor binnen kan je best reserveren. De volledige winst van die dag gaat naar de aankoop van een rolstoelfiets voor de dagbesteding van OLO vzw .”