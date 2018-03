Dimitri Hoegaerts trekt Vlaams Belang 21 maart 2018

Dimitri Hoegaerts (45) is opnieuw aangeduid als lijsttrekker voor Vlaams Belang in Antwerpen. Hij werkt in het Europees Parlement voor Gerolf Annemans. Hij is gemeenteraadslid in Brasschaat sinds 1995 en in 2012 was hij een eerste maal lijsttrekker. De partij haalde toen 3 zetels. Zelfstandig onderneemster Greet Verbert (40) zal de tweede plaats innemen. De derde plaats is dan weer voor Luc Van der Schoepen (50), chauffeur bij De Lijn en gemeenteraadslid sinds 2012. Lijstduwer wordt consultant en zelfstandig ondernemer Tim Willekens (40). Hij is ook uittredend provincieraadslid. (VTT)