Dienst burenbemiddeling zoekt vrijwilligers 21 maart 2018

02u45 0

De dienst burenbemiddeling van Brasschaat is op zoek naar vrijwilligers die willen bemiddelen bij conflicten tussen in buren in de gemeente Brasschaat en eventueel ook in Schoten en Schilde. De bemiddelaar oordeelt niet en stelt geen oplossing voor. Hij of zij helpt de partijen om samen een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. De bemiddelaar heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht. Het profiel van een bemiddelaar is iemand die in Brasschaat of in een buurgemeente woont, goed kan luisteren en beschikt over een goed inlevingsvermogen. In het beste geval ben je ook 's avonds beschikbaar en kan je je vrijmaken voor overlegmomenten met de coördinator en andere bemiddelaars.





Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot 15 april via burenbemiddeling@brasschaat.be. (ADA)





Meer over Brasschaat