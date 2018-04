Dertig speelstraten deze zomer 14 april 2018

De gemeente Brasschaat zal komende zomer niet minder dan dertig speelstraten tellen. De organisatie van speelstraten is een lange traditie in Brasschaat. In de zomer van 2001 startte de gemeente een proefproject in 3 straten. Al snel groeide het aantal speelstraten tot een 20-tal. "Dit jaar zijn er ook enkele nieuwe speelstraten bijgekomen. Zo is er voor het eerst een aanvraag om een speelstraat te organiseren in de Schansstraat in wijk Driehoek en voor de Leeuwenstraat in wijk Kaart", zegt schepen van Jeugd Niels de Kort (CD&V). (VTT)