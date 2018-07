Deelnemers inburgeringstraject gehuldigd 25 juli 2018

De gemeente organiseerde voor de derde keer een inburgeringceremonie. 70 Brasschaatse inburgeraars behaalden een inburgeringsattest. Zij werden gevierd met een hapje en een drankje. Inburgeraars zijn mensen die nieuw zijn in België en met succes een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie volgden. Samen met het Agentschap voor Integratie en Inburgering organiseert de gemeente om de twee jaar zo'n inburgeringsceremonie. De eerste vond plaats in 2014. Toen behaalden 47 inburgeraars hun attest, in 2016 waren er dat 56. De belangrijke onderdelen van het inburgeringstraject zijn het leren van Nederland, werkbereidheid-opstap naar de arbeidsmarkt en lessen en info over onze samenleving.





(VTT/KDC)