Day Before Tomorrow pakt uit met vierde podium 17 juli 2018

02u44 0 Brasschaat In het gemeentepark is men volop bezig met de opbouw voor The Day Before Tomorrow (TDBT). De zesde editie van dit dancefestival zal geen drie, maar vier podia tellen. De organisatie hoopt donderdag meer dan twaalfduizend fuivers te mogen begroeten.

TDBT ontstond zes jaar geleden als het 'kleine broertje' van het wereldberoemde Tomorrowland. Inmiddels heeft het Brasschaatse festival zelf al een aardige reputatie opgebouwd. Vorig jaar telde de organisatie dik 12. 000 bezoekers en dat hoopt men nu te overtreffen. Daarvoor werd een extra inspanning geleverd, in de vorm van een vierde podium.





"In totaal hebben we nu veertig dj's op vier podia", vertelt Marc Reijntjens van TDBT. "Ook op de trappen van het kasteel zal nu een podium staan, de zogenaamde 'Castle Stage'. Bijgevolg is de toegang naar het festivalterrein ook een beetje opgeschoven. Verder is ons hoofdpodium, met een hoogte van twaalf meter, groter dan ooit."





Enkele (in het dancemilieu) bekendere namen op de affiche zijn Sevn Alias, Eva De Roo en Skyve, Nick Bril en DJ F.R.A.N.K. "Daarnaast geven we ook de kans aan lokale dj-talenten", beweert Marc Reijntjens. Het Brasschaatse duo Zeen & Meyer - dat vorige zomer al op Tomorrowland stond - is daar een voorbeeld van. Meer info en tickets via www.thedaybeforetomorrow.be (KDC)