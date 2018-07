Civiele Bescherming blokkeert kazernepoort na hervormingen 23 juli 2018

De Civiele Bescherming heeft het nationaal defilé in Brussel gisteren geboycot door geen delegatie te sturen naar de optocht ter ere van de nationale feestdag. De kazerne in Brasschaat piketteerde zelfs voor de poorten om te verzekeren dat er geen enkel voertuig van de Civiele Bescherming richting Brussel kon vertrekken.





Examen afleggen

"Het is door de hervormingen van minister Jan Jambon dat we beslist hebben om niet deel te nemen aan het defilé", legt Paul De Leener uit, operationeel medewerker van de Civiele Bescherming en vakbondsafgevaardigde van ACOD. "Vier van de zes kazernes in België gaan sluiten, waardoor we veel grotere afstanden zullen moeten afleggen. Bovendien wordt ons urensysteem veranderd van 24 uren per shift naar 12 uren per shift zodat we niet enkel grotere afstanden moeten afleggen maar ook veel meer zullen moeten pendelen. In september moeten we allemaal een theoretisch examen afeggen om onze job te mogen houden. Onze ziekenwagendienst wordt ook opgedoekt vanaf 1 januari, twintig ambulanciers van onze post zullen niet meer kunnen uitrijden."





De hervormingen zouden doorgevoerd worden wegens besparingen. "Kletspraat, want Jambon belooft ons anderzijds hetzelfde statuut te gunnen als brandweerlui, waar ook geld voor nodig is. Het is duidelijk dat men de Civiele Bescherming aan het afbouwen is om de dienst uiteindelijk te laten vallen."





De Civiele Bescherming benadrukte dat de minimale dienstverlening voor het volk tijdens de nationale feestdag niet in het gedrang kwam. De waterzakjes zijn in Brussel geraakt maar die moesten door andere diensten uitgedeeld worden. Mogelijk volgen er nog acties. (BSB)