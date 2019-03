Circusvoorstellling Circalissa aan Mikerf Toon Verheijen

10 maart 2019

08u57 0 Brasschaat Loïc Molla en zijn gezien treden tijdens de paasvakantie een aantal keer op met hun artistiek familiecircus Circalissa en de voorstelling Dreamliner aan de kinderboerderij Mikerf. De voorstellingen vinden plaats tussen 6 en 22 april.

“Wij hebben geen wilde dieren ofzo. We proberen een show te brengen van magie, illusie, clowns en acrobatie”, vertelt Loïc Molla. “Circalissa is een kleine “Cirque du soleil.”Loïc Molla was ooit zelf enkele jaren actief bij Cirque du Soleil in Amerika. Binnenkort neemt hij ook deel aan het programma Ninja Warrior in Frankrijk.

Tussen 6 en 22 april vinden er dagelijks twee voorstellingen plaats telkens om 13.30 en 15.30 uur. Kaarten kosten tussen 5 en 15 euro. Info & reservatie : loicmolla@hotmail.com / 0474814689