Chiro Brasschaat Centrum keert terug met schone kleren 09 augustus 2018

De chiro van Brasschaat Centrum was de voorbije week op kamp in het Limburgse Meeuwen-Gruitrode. De ouders van de kampgangers zullen tevreden zijn wanneer hun kroost vandaag terugkeert. Dat zal immers niet met vuile was zijn. Warenhuisketen Lidl bezorgde de chiroleden immers vlak voor het vertrek een 'stinkzak' waarin ze hun vuile was mochten steken. Gisteren kwamen mensen in opdracht van Lidl de zakken ophalen om de kledij nog te wassen en vandaag proper weer mee te geven. Zo zitten de ouders vandaag enkel nog met een ongewassen kind. "Met deze actie willen we ons wasmiddel Formil Color vieren, dat door consumentenorganisatie Test-Aankoop als beste werd verkozen. En hoe kunnen we dat beter doen dan ouders te helpen met de vuile kleren van hun kroost te wassen?", lacht Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl. (VTT)