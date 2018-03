CD&V trekt met 'Koning Fiets' door de wijken 28 maart 2018

02u31 1

Een van de speerpunten van CD&V in Brasschaat is het gebruik van de fiets. "Daarom trekken we de komende weken naar de verschillende wijken met onze 'Koning Fiets-actie'. Bedoeling is dat mensen spelenderwijs meer leren over de fiets", zegt schepen Dirk de Kort.





"Het wordt een gezellig gebeuren waarbij je op gekke fietsjes een parcours aflegt, ontdekt hoe een veilige fiets eruitziet, waar je fiets een klein onderhoud krijgt of gegraveerd wordt en je kan er ook een testrit maken op een elektrische fiets. We hebben ook nog een fiets op rollen waarbij we de wijken uitdagen om het meeste aantal kilometers af te leggen." De acties zijn gepland op Driehoek (7 april aan Hob Nob), Centrum (8 april aan de Remise), Maria-ter-Heide (21 april aan Kerkedreef), Kaart (22 april aan Kerk Rustoord), Vriesdonk & Mariaburg (28 april aan Antverpia) en Bethanie (29 april aan de Speelweide de Prolistraat). (VTT)