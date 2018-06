CD&V trekt met emmertjes de straat op 13 juni 2018

03u01 0 Brasschaat Gemeenteraadsleden van CD&V Brasschaat trekken de komende dagen en weken met een emmertje de straat op onder het motto 'voluit voor het klimaat met CD&V Brasschaat'. Ze willen daarmee benadrukken dat blijven inzetten op een goede waterhuishouding loont.

"De voorbije weken zijn er heel wat problemen geweest met wateroverlast in onze regio", vertelt schepen Dirk de Kort. "Wij bleven gespaard en dat is toch grotendeels te wijten aan de langetermijnvisie op een goede waterhuishouding die we al decennia hanteren. De tijden van het varen met bootjes op de Kapelsesteenweg zijn gelukkig voorbij. We zijn blij dat we retentiebekkens hebben aangelegd, rioleringswerken hebben uitgevoerd, grachten hebben gegraven en dat er een hemelwaterplan is."





Verzekeringspremie

Om dit in de verf te zetten gaan Dirk de Kort, Gert Denhaene, Martin Picqueur, Yves Beunen en Didier Van Dooren in voormalige overstromingsgevoelige gebieden op pad met emmers.





"Nu betalen heel wat Brasschatenaren te veel voor hun verzekeringspremie omdat ze in zogenaamd overstromingsgevoelig gebied liggen. Met een attest van de gemeente kunnen zij bewijzen dat de gemeente heel wat maatregelen heeft genomen tegen wateroverlast in hun straat. Daarmee kunnen ze bij hun verzekering aankloppen om een lagere premie te krijgen." (VTT)