CD&V eist meer centen voor fietspaden 23 augustus 2018

02u28 0 Brasschaat Leden van de werkgroep Koning Fiets van CD&V Brasschaat trokken met de fiets naar alle wijken om er de knelpunten voor tweewielers te bekijken.

Vooral goed onderhoud, brede fietspaden en veilige oversteken blijken belangrijk. "De fietspaden aan de Lage Kaart, de Hoogboomsesteenweg en de Augustijnslei moeten breder én in asfalt aangelegd worden", vertellen Shana Claessens en Bob Geysen.





Schoolomgevingen

Staan nog op het verlanglijstje van fietsers in Brasschaat: een afgescheiden fietspad langs de Kapelsesteenweg, een veilige oversteek aan de Pauwelslei-Miksebaan en een oversteek van het park naar de Hemelakkers. Verder zijn er ook nog een aantal zaken in schoolomgevingen die (dringend) aangepakt moeten worden. De oversteekplaats aan school GIBO (Heiken) moet beter verlicht worden en de oversteekplaats aan de Mortel Van Hemelrijcklei kan beter. "We pleiten ook voor het invoeren van schoolstraten." CD&V maakt in Brasschaat deel uit van een coalitie met de N-VA. (VTT)