CD&V bijna klaar met lijstvorming 03 augustus 2018

02u43 0

De lijstvorming van CD&V in Brasschaat krijgt meer en meer vorm. Ineke Brückner is de eerste nieuwkomer en krijgt meteen de vierde plaats. Ze is taal- en letterkundige, werkt als vrijwilliger in de schoolbibliotheek, maar blijft toch bovenal mama. Bart Brughmans, OCMW-voorzitter en schepen voor Financiën en Senioren, staat op plaats vijf. Hij zetelt al sinds 1994 in de gemeenteraad. Schepen van Jeugd, Niels de Kort, staat bovenaan de tweede kolom op plaats 18. Hij maakt nog maar drie jaar deel uit van het schepencollege. Sophie De Roeck, huidig schepen van Onderwijs, zal niet terug te vinden zijn op de kieslijst. Zij geeft na twaalf jaar werken voor het gemeentebestuur de fakkel door. Eerder werd ook al de top drie van de CD&V-lijst bekend gemaakt met Dirk de Kort als lijsttrekker, gevolgd door Shana Claessens en Bob Geysen. (VTT)