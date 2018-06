Campus Coppens wordt 8.000 vierkante meter groter 27 juni 2018

02u37 0 Brasschaat De gemeente is weer op zoek naar bedrijven die zich willen vestigen op Campus Coppens, waar vroeger de legerkazerne was. Voor zo'n 8.000 vierkante meter worden nog erfpachtnemers gezocht. Op Campus Coppens werken zo'n 1.000 mensen.

De gemeente Brasschaat werd in 2007 eigenaar van een deel van de site Luitenant Coppens in Maria-ter-Heide. Het terrein werd omgevormd tot een bedrijventerrein voor kmo's. Campus Coppens telt momenteel zo'n 15.000 vierkante meter kantoorruimte en 21.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Bedrijven als LEGO, Scapa, FOD Financiën en heel recent nog een échte Brasschaatse kmo, de babyartikelenwebshop De Gele Flamingo vestigden zich op de site.





Alles samen zitten er iets meer dan twintig bedrijven.





"En nu zoeken we voor een terrein van net geen 8.000 vierkante meter een kandidaat die het terrein wil ontwikkelen én uitbaten op basis van een erfpachtovereenkomst", bevestigen schepen Dirk de Kort (CD&V) en waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA).





"Recentelijk werd ook het zonaal kantoor van de Zone Rand van de brandweer gevestigd op de Campus Coppens", zegt Verberck.





Kandidaten moeten zich wel aan een reeks voorwaarden houden. "Zorgvuldig ruimtegebruik, de gebouwen moeten passen in de omgeving en de site moet ook CO2-neutraal zijn", aldus De Kort.





"Vroeger was de site misschien vooral gericht op kmo's, maar nu willen we ook de kans geven aan loodgieters, schrijnwerkers of andere kleine zelfstandigen uit onze gemeente om zich hier te vestigen."





Kandidaten die een project voor ogen hebben kunnen donderdag (morgen, red.) een plaatsbezoek brengen aan de site. Alle voorstellen moeten ingediend worden ten laatste tegen 11 september om 11 uur. (VTT)