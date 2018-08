Campagne rond zone 30 29 augustus 2018

De politiezone Brasschaat start vandaag met een intensieve preventiecampagne om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Het gaat dan vooral naar het respecteren van de snelheid in de zones 30. Uit cijfers van de afgelopen maanden blijkt dat het aantal overtreders in de zone 30 in schoolomgevingen nog erg hoog ligt. (VTT)