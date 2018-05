Buren enthousiast over eerste Burendag 05 mei 2018

02u50 0

De gemeente Brasschaat zet dit weekend en volgende week mee de schouders onder burendag. Dat moet een jaarlijks evenement worden waarvoor de gemeente de aanzet geeft, maar waarvoor de activiteiten door organisaties, verenigingen of de Brasschatenaren zelf groeien. "We hebben veel enthousiasme opgemerkt in de verschillende buurten", klinkt het bij het gemeentebestuur.





Dit weekend is er op zaterdag 5 mei vanalles te beleven in Maat, Kampelaar, Hoogbos, Magdalenalei, Koningsakkeer en Helena Thyslei.





Smikkeltocht

Op zondag 6 mei is er de Smikkeltocht van Aliado, Open Huis Kabas, Buurthuis Op Maat en DC Vesalius. Dat is een wandeling van ongeveer drie kilometer met vier stopplaatsen waar een hapje of een drankje aangeboden zullen worden.





Tenslotte is er op 9 mei nog een burendag in het Zand. (VTT)