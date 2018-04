Buitenspeeldag op zeven locaties 12 april 2018

De gemeente Brasschaat doet in april ook mee met de Buitenspeeldag en organiseert op maar liefst zeven locaties activiteiten. "We kiezen niet voor één groot evenement zoals in sommige andere gemeenten maar we gaan voor een wijkgebonden aanpak. Kinderen moeten kunnen spelen in hun omgeving" zegt schepen van Jeugd Niels de Kort (CD&V).





"De gemeente werkt hiervoor samen met organisaties en verenigingen zoals Gezinsbond, Perron Noord, Sportcentrum Peerdsbos, Ludentia, Kinderboerderij Mikerf en de Hoge Akkersbloei. Het is de eerste keer dat de kinderboerderij ook meedoet met de buitenspeeldag. " (VTT)