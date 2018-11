Brouwerij D’Oude Caert pakt uit met 5 feestbieren Zaakvoerders vinden nieuwe stek op Perron Noord Toon Verheijen

14 november 2018

16u18 0 Brasschaat Brouwerij D’Oude Caert pakt dit jaar uit met maar liefst vijf feestbieren. Hun basisbier Tripel D’Oude Caert is gerijpt op vaten van whisky, bourbon, rum, cognac en porto. Sinds kort hebben de heren ook een eigen stek gevonden op Perron Noord en werken ze samen met vzw De Rotonde. “Weer een stapje dichter hopelijk bij onze ultieme droom: een eigen brouwerij dicht bij de deur.”

Kane Janssens en Denis Vinken zijn volop in de weer in hun nieuwe locatie aan Perron Noord die ze in eerste instantie vooral zullen gebruiken als opslagruimte. Het gebouw is eigendom van de gemeente heeft héél lange tijd leeg gestaan. “We hebben de voorbije weken flink wat moeten investeren om het te kunnen gebruiken, maar we zijn toch blij dat we deze ruimte hebben want we hadden er nood aan”, aldus de twee brouwers. “We werken nu ook samen met de mensen die opgevangen worden in het dagopvangcentrum van De Rotonde. Zij sorteren onder meer ons leeggoed en zorgen ook dat onze geschenkverpakkingen er piekfijn uitzien. En ze doen dat geweldig. Ze zijn zelf ook trots dat ze dat kunnen doen voor ons. Zodra ze ons zien, krijgen we ook meteen een héél vriendelijke goedendag (lachen).”

Feestbieren

Ze maakten ooit een Tripel D’Oude Caert Oak Aged en dat bracht de twee bierliefhebbers op het idee om er nog een stapje verder in te gaan. “We hebben ons in totaal een twaalftal vaten aangeschaft waar whisky, rum, bourbon, cognac en porto heeft ingezeten”, vertellen Denis en Kane. “Daar hebben we dan onze Tripel D’Oude Caert in gedaan. Dat is altijd een zeker risico met een blond bier omdat een donker bier zich sneller wat ‘aanpast’. Het is ook wel intensief, want je moet het bijna elke dag wel controleren. Maar we zijn meer dan blij het met resultaat. Alle vijf zijn er goed gelukt. De rum is zelfs al uitverkocht. Daar was vooral veel interesse vanuit Nederland om een of andere reden.”De vijf feestbieren zijn allemaal 8% qua alcoholpercentage. Ze worden enkel aangeboden in flessen van 75 centiliter. Er zijn ook geschenkdozen in hout waarin een fles zit en twee proefglaasjes. Die dozen kunnen gepersonaliseerd worden.

Toekomst

De feestbieren zijn wel beperkt in volume en zullen ook maar éénmalig aangeboden worden. “Het is leuk om te spelen met je basisbier, maar is voor ons als kleine brouwerij wel een dure investering”, vertellen Kane en Denis. “Volgend jaar zullen we nog eens nadenken wat we gaan doen (lachen). Hopelijk zijn we nu wel op onze locatie aan Perron Noord vertrokken voor een mooi verhaal. De ultieme droom is immers om hier ook een eigen brouwinstallatie te kunnen neerzetten. Nu brouwen we in Lubbeek en dat is toch ook altijd een hele afstand om te overbruggen. Laat ons hopen. Maar we hebben hier nog veel werk. Dus een kleine oproep: alle helpende handen zijn welkom (grijns).”