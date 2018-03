Brood, vlees en vis koop je nu online TWAALF LOKALE BAKKERS EN SLAGERS DOEN MEE AAN BEEDROP.BE TOON VERHEIJEN

29 maart 2018

02u28 0 Brasschaat Een twaalftal kleine zelfstandigen laat voortaan producten aan huis leveren via het online winkelplatform Beedrop.be. Donderdagnacht worden de bestellingen afgesloten zodat er vrijdag in de namiddag kan geleverd worden. Beedrop plant ook een uitbreiding naar Wuustwezel en Brecht.

Beedrop kent zijn oorsprong in West-Vlaanderen, maar wordt nu voor de eerste keer gelanceerd in het Antwerpse, waarbij Brasschaat de primeur krijgt. Bij de start van het project zijn er twaalf handelszaken die zich aangesloten hebben. "Het systeem is vrij eenvoudig", zegt Efraim De Paepe van Beedrop.be. "Wij creëren een online platform waarop de winkels en hun producten terug te vinden zijn. Iedereen kan daar zijn bestelling plaatsen. Op donderdag om middernacht worden alle bestellingen afgesloten en doorgegeven aan de winkelier. Daar gaan wij dan - via plaatselijke koeriers - de bestellingen ophalen om ze op vrijdag tussen 17.30 en 22 uur bij de klanten af te leveren. De klanten zelf betalen niets extra. Zij betalen de gewone winkelprijs. We leveren wel alleen aan de klanten die ook effectief op het grondgebied van Brasschaat staan ingeschreven.





Twaalf zaken

De winkels die zich bij de start hebben ingeschreven zijn slagerij Gysels, vishandel Delice, keurslager-traiteur De La Ruelle, keurslager De Meulder, bakkerij Ceuppens, groenten en fruit Delice, Prik en Tik Wuustwezel, slagerij Rijmenants, slagerij Joosens, Lourdon kaas & delicatessen, brouwerij d'Oude Caert, Van Opstal Van Boxel en Poule & Poulette. "Op deze manier bereiken lokale aanbieders de consumenten die kwaliteit nastreven, maar niet de tijd of mogelijkheid hebben om elke week bij verschillende zaken hun boodschappen te doen", klinkt het nog bij Beedrop.





Extra klanten?

Keurslager Jan De Meulder ziet het wel zitten. "Het voordeel is dat de klant geen extra kosten heeft en dat wij niet zelf moeten investeren in een bestelwagen en dergelijke", zegt Jan De Meulder. "We hebben ook geen vaste kost. Wordt er eens een week niets besteld bij ons, dan moeten wij ook niets betalen." Denis Vinken en Kane Janssens van brouwerij d'Oude Caert schreven zich ook in. "Wij zien onszelf niet meteen minder gaan rondrijden, maar we krijgen hierdoor misschien wel extra klanten", klinkt het. "Ik denk dat we hierbij vooral mikken op de klanten die niet snel tot in de winkel geraken."





Geert De Leebeeck van bakkerij Van Opstal-Van Boxel ziet het systeem ook wel zitten. "We merken dat er toch wel vraag is aan thuisleveren. Vooral bij oudere mensen. Misschien dat die dan weer wat moeite hebben met het onlinegebeuren. Dat zullen we moeten afwachten."