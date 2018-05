Bredabaan weer open voor verkeer 01 juni 2018

De Bredabaan tussen Maria-ter-Heide en Gooreind wordt vanaf vandaag weer opengesteld voor het verkeer. De voorbije drie weken was dat stuk afgesloten door voorbereidende werken voor het fietspad dat wordt aangelegd. In een eerste fase werden enkele bomen en struiken gerooid en werden er een viertal doorsteken gemaakt voor de riolering en de nutsleidingen. Deze werken werden intussen beëindigd en de Bredabaan werd opnieuw vrijgegeven voor het plaatselijk verkeer. Momenteel werkt aannemer Adams aan de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de oostkant van de Bredabaan. Deze werken zullen nog tot 15 juni duren waardoor fietsers voorlopig nog een beperkte omleiding moeten volgen. Na 1 juni is er terug autoverkeer mogelijk in beide richtingen met versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Het vrachtverkeer boven 3,5 ton wordt vanaf het begin tot het einde van de werken omgeleid via de E19. De verdere planning voorziet de aanleg van nieuwe nutsleidingen van 6 augustus tot 21 december 2018 langs de westkant van de rijbaan. Begin 2019 wordt dan gestart met de aanleg van de riolering en het vrijliggende fietspad langs de westzijde van de rijweg. (VTT)