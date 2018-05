Bredabaan twee weken dicht voor verkeer 09 mei 2018

02u44 0

De Bredabaan is tussen 14 mei en 1 juni volledig afgesloten tussen het kruispunt met de Eikendreef in Gooreind en het kruispunt met de Sint-Jobsebaan in Maria-ter-Heide. Op 14 mei start de aannemer met het rooien van enkele bomen en struiken in Gooreind-centrum. Ook komen er enkele doorsteken voor de riolering en de nutsmaatschappijen. Tegelijk zal een tijdelijk fietspad aangelegd worden langs de oostkant. Op de Bredabaan zelf is enkel lokaal verkeer mogelijk. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E19. Bussen van De Lijn volgen een wegomlegging via Bosduinstraat en Essensteenweg. De haltes tussen Bosduinstraat en het kruispunt met Maria-ter-Heide worden niet bediend. Na 1 juni is er weer verkeer mogelijk, maar dan wel over versmalde rijstroken. Er zal dan ook een snelheidsbeperking gelden van dertig kilometer per uur. Vrachtverkeer wordt tijdens de volledige duur van de werken geweerd. De werken zullen pas klaar zijn in maart 2020. (VTT)