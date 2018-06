Bredabaan terug opengesteld 19 juni 2018

De Bredabaan tussen Maria-ter-Heide en Gooreind is weer volledig opengesteld voor het verkeer. Aannemer Adams heeft de laatste hand gelegd aan het tijdelijke fietspad aan de oostkant. Omdat de werken binnenkort door het bouwverlof toch stil liggen, is beslist de signalisatie weg te halen en de baan weer volledig vrij te geven. Na het bouwverlof, op 6 augustus, start fase 2 van deze werken. De signalisatie wordt opnieuw geplaatst en het verkeer zal opnieuw, over versmalde rijstroken moeten passeren. Vanaf 7 augustus starten dan de verschillende nutsmaatschappijen aan de westzijde van de Bredabaan met het vervangen en aanpassen van hun leidingen in functie van de geplande werken. Deze werken werden ingepland tot eind december 2018.





Omwile van de veiligheid zullen Kochdreef, Beukendreef, Ringdreef en Koersdreef tijdelijk worden afgesloten ter hoogte van de aansluiting op de Bredabaan. (VTT)