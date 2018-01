Bredabaan afgesloten wegens brand 02u59 0 Marc De Roeck De brand ging gepaard met stevige rookontwikkeling.

In Brasschaat is gisterenavond een hevige brand uitgebroken in een woning op de Bredabaan. Het ging om een relatief korte maar stevige brand. De hele achterkant van de woning, de eerste verdieping en het dak brandden uit. De brand ging gepaard met grote rookpluimen en de straat moest in beide richtingen tijdelijk afgesloten worden voor verkeer. De brandweer van Brasschaat en de brandweer van Schoten kregen de brand snel onder controle maar moesten het dak nog verwijderen. Of de bewoners aanwezig waren bij het uitbreken van de brand, was gisterenavond niet duidelijk. De brandweer was tot na middernacht bezig. (NBA)