Brasschaatst Winterdorp richt zich nu ook op privéfeestjes

14 november 2018

13u54 2 Brasschaat Het BrasSCHAATST Winterdorp pakt dit jaar uit met een een feestruimte op de eerste verdieping met zicht op de ijspiste. De ruimte kan gehuurd worden voor privéfeestjes. Op sommige dagen zal er ook gegeten kunnen worden mits je reserveert. Voor 2019 staat mogelijk een verhuis op het programma naar het grote grasplein in het Gemeentepark.

Het BrasSCHAATST Winterdorp is ondertussen al aan de negende editie toe. Wat klein begon, lokte de voorbije jaren steevast meer dan 100.000 bezoekers. Aan het basisconcept wil Philip Wauters voorlopig dan ook weinig of niets veranderen. “We pakken wel het tentconcept een beetje aan”, vertelt Wauters. “We kiezen nu voor één grote hal aan twee kanten zonder palen in het midden. Dat is beter voor de beleving, maar ook veiliger want de eventuele sneeuw is er gemakkelijker af te krijgen. We proberen ook nog voor nog meer decoratie te zorgen om de kerst- en wintersfeer er nog meer in te krijgen.”

Létage

Wel nieuw is de feestzaal boven de ruimte waar je schaatsen kunt huren. “We kregen de voorbije jaren heel wat vragen van bedrijven en grote groepen die een drink wilden organiseren bij ons, maar dat liever niet aan de chalets deden”, vertelt Wauters. “Daarom voorzien we nu die ruimte boven die gehuurd kan worden. Dat kan voor bedrijven maar net zo goed families die er een familiefeest willen organiseren. Ook babbyborrels zijn perfect mogelijk. Op sommige dagen zal de ruimte ook dienst doen als restaurant en kan er gegeten worden mét bediening. We denken aan die typische dingen als een fondue of een raclette. Daarvoor zal dan wel gereserveerd moeten worden. Het is in elk geval niet de bedoeling dat iedereen zomaar naar boven komt om een glas te drinken.” Philip heeft ook nog een grote wens voor de komende dagen. “Dat het eens goed waait zodat de meeste bladeren van de bomen zijn”, lacht de man. “Zulke bladeren zijn niet echt leuk als je volop bezig bent met het maken van de ijsbaan.”

Feesteditie

Philip Wauters kijkt ondertussen ook al uit naar de feesteditie van 2019. Dan is BrasSCHAATST Winterdorp toe aan de tiende editie. Mogelijk zal het dan van locatie veranderen. “Omdat er nu aan de zijkant een dubbele rij bomen wordt aangeplant volgend jaar, zou ik daar acht meter kwijtspelen", zegt Wauters. “Daarom hopen we met de gemeente een overeenkomst te vinden om te verhuizen naar het grote grasplein. Dat zou ideaal zijn, want dan kunnen we het allemaal anders inrichting en de schaatsbaan ook wat uitbreiden. Nu is het op piekmomenten echt wel druk want dan krijgen we hier vierduizend tot vijfduizend mensen over de vloer.”

BrasSCHAATST Winterdorp opent 30 november en blijft staan tot 6 januari en is alle dagen geopend. Schaatsen kost 8 euro inclusief het huren van schaatsen. Wie zelf schaatsen meebrengt, betaalt 5 euro.