Brasschaatst Winterdorp breekt record: meer dan 125.000 bezoekers Ben Conaerts

06 januari 2019

13u24 0 Brasschaat De negende editie van Brasschaatst Winterdorp zit er zo goed als op. Met meer dan 125.000 bezoekers was het de meest succesvolle editie tot nog toe. Voor de tiende editie moet organisator Philip Wauters wel op zoek naar een nieuwe locatie.

Brasschaatst Winterdorp heeft er een bijzonder succesvolle negende editie opzitten. Sinds de opening van het winterdorp op 30 november zijn er meer dan 125.000 bezoekers de sfeer komen opsnuiven. Een recordaantal, dat organisator Philip Wauters natuurlijk bijzonder tevreden stemt. “Elk jaar maken we ons dorp beter en slagen we erin alsmaar meer mensen te lokken”, stelt hij vast. “Het zijn lang niet alleen de mensen van Brasschaat die we aantrekken, maar ook de mensen van onder meer Kapellen, Schoten en Sint-Job-in-’t-Goor.”

Dé troef van het winterdorp is de openluchtschaatspiste van 800 vierkante meter. Liefst 25.000 mensen kwamen er deze zomer de ijspiste trotseren. Maar, vervolgt Wauters, het succes zit ‘m vooral in het totaalconcept. “Denk aan het sfeervolle houten chaletdorp, de talrijke foodtrucks, de overdekte terrassen en de winterfoor. Het is een concept dat hier in de ruime regio zijn gelijke niet kent. Het is de ideale plek voor ontmoeting en ontspanning voor jong en oud. Gezinnen kunnen hier zonder problemen een halve dag komen spenderen.”

Ideaal weer

Een andere belangrijke troef is volgens Wauters de ligging in het gemeentepark, een uniek kader met parkeerplaatsen op wandelafstand. Bovendien is het weer de afgelopen weken heel gunstig geweest. “De eerste twee weekends hadden we regen, maar tussen Kerstmis en Nieuwjaar was het ideaal. Net niet te warm, net niet te koud. Ook L’étage, het extra verdiep bovenop de schaatschalet dat kon worden afgehuurd, was een schot in de roos. We hebben er een tiental feestjes kunnen hosten, vooral in de privésfeer. Dat is zeker iets wat we de komende editie verder willen uitbouwen.”

Nieuwe plek in park

Want dat is nu al zeker: Brasschaatst Winterdorp keert de volgende winter sowieso terug. Al zal het dorp hoogstwaarschijnlijk op een andere locatie in het park moeten worden opgesteld. “Op de plek waar we nu zitten gaat de gemeente bomen aanplanten en zouden we een groot stuk ruimte moeten inleveren. Een oplossing zou zijn om te verhuizen naar het grasveld voor de Hemelhoeve. Daar vinden we een redelijk groot en breed terrein dat ook nog eens dichter bij de parking ligt. Maar daarover moeten we nog gesprekken voeren met de gemeente. Hopelijk kunnen we daar tegen de lente een beslissing over nemen.”

Vanaf dinsdagmorgen wordt Brasschaatst Winterdorp weer opgekraamd. Eerst geeft de gemeente er maandagnamiddag nog een receptie voor haar personeel.