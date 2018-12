Brasschaats Badhuis draait de kraan toe Toon Verheijen

18 december 2018

12u52 0 Brasschaat De zaakvoerders van de gekende familiesauna Brasschaats Badhuis hebben bij de ondernemingsrechtbank een aanvraag tot faillissement ingediend. De sauna was dit jaar achttien jaar open en werd opgericht door Marc Herrijgers van Vasco Keukens, maar werd later overgenomen door zijn dochter Britt.

De zaakvoerders deelden het faillissement zelf mee aan de klanten door het onder meer op de eigen website te plaatsen en ook aan de poort op te hangen. Voor de klanten die nog tegoedbonnen of meerbeurtenkaarten hebben, wordt naar een oplossing gezocht. “Het spijt ons enorm dat wij hiervoor de nodige stappen hebben moeten zetten”, klinkt het bij de zaakvoerders. “De situatie was echter uitzichtloos door de geleden bedrijfsverliezen van de laatste jaren. DE vooruitzichten waren ook niet van die aard om de situatie om te buigen. We hebben tevergeefs naar oplossingen gezocht. Door gesprekken te voeren met de curator en/of rechtbank hopen wij nog een oplossing te vinden voor de klanten die nog een tegoed hebben op hun abonnementen of beurtenkaarten.”

Het Brasschaats Badhuis was een van de chiquere zaken. Verspreid over een domein van zo’n 15.000 vierkante meter konden de klanten genieten van zeven verschillende sauna’s, een grote relaxruimte, een binnen- en buitenzwembad, een grote tuin, een terras, een restaurant en er was ook een schoonheidsinstituut. In december 2017 probeerde Brasschaats Badhuis met een nieuw prijssysteem meer volk naar de sauna te lokken door de klanten effectief per gebruikte tijd te doen betalen.

Wat er nu met het gebouw en infrastructuur gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt er naar een overnemer gezocht. Het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er nog werkten in de zaak.