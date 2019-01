Brasschaat treurt om De Golem: vandalen steken houten reus in brand Ben Conaerts

06 januari 2019

14u50 0 Brasschaat Het houten beeld De Golem, in het parkdomein De Mik, is vannacht in brand gestoken door onbekenden. Van de drie meter hoge constructie, een ontwerp van kunstenaar Koen Vanmechelen, schiet niets meer over. Veel inwoners zijn er het hart van in.

De politie kreeg deze morgen het bericht dat het drie meter hoge beeld van De Golem in het parkdomein De Mik in Maria-ter-Heide in vlammen was opgegaan. “Een wandelaar had ons gemeld dat op de plaats van het beeld een hoopje assen lag na te smeulen. We zijn daarop ter plaatste gegaan en de brandweer heeft de resterende assen afgeblust. Wat er precies gebeurd is, wordt momenteel onderzocht. Er zijn alleszins restanten van vuurwerk of bommetjes teruggevonden. Zelfontbranding kan bij deze weersomstandigheden sowieso worden uitgesloten”, aldus de politie.

De Golem werd in 2009 voltooid, naar een ontwerp van de bekende kunstenaar Koen Vanmechelen. De bouw werd uitgevoerd door de leerlingen van BUSO Quadens. Initiatiefnemer voor het beeld was Jan Jacquemyn, die het liet realiseren ter nagedachtenis van zijn goede vriend Ivo Clijsters, die was overleden aan de spieraandoening ALS.

De houten reus stond symbool voor de helper en redder waaraan mensen over de hele wereld nood hebben. In de borst van het beeld kon je via een speciaal luikje een boodschap achterlaten, die vervolgens in een soort innerlijk labyrint verdween.

De afgelopen jaren was De Golem en het bijhorende Golempad uitgegroeid tot een plaats voor rust, emotie en reflectie, over alle geloofsovertuigingen heen. Dat nu uitgerekend dit kunstwerk werd vernietigd, is voor vele inwoners van Brasschaat dan ook onbegrijpelijk en choquerend. De reus was vooral bij scholen en gezinnen met kinderen bijzonder populair, al werkte hij ook inspirerend voor volwassenen. Hij werd zelfs het onderwerp van een boek, Het Golemboek, met teksten van onder meer Erwin Mortier en Wannes Van de Velde.

Ook schepen van Cultuur Carla Pantens (N-VA) betreurt de feiten. “Dit is echt een heel spijtige zaak, want De Golem was een prachtig initiatief en had zeker een meerwaarde voor onze gemeente. Het was een plek waar tal van mensen, jong en oud, tot rust en bezinning kwamen. Ik ga zo snel mogelijk met de initiatiefnemer contact opnemen om te kijken of we een nieuwe golem kunnen laten bouwen.”